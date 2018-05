Amazon trova un accordo con i sindacati per i turni nel centro logistico di Piacenza

Si torna a parlare del caso relativo allo sciopero dei dipendenti Amazon presso il centro logistico di Castel San Giovanni, di cui vi avevamo a lungo parlato su queste pagine qualche mese fa. Come battuto qualche minuto fa dalle principali agenzie di stampa, il colosso degli ecommerce ed i sindacati hanno trovato un accordo per i turni di lavoro.

L'intesa è stata raggiunta grazie al lavoro svolto dalle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, e viene definita "storica" da Filcams-CGIL, Fisascat Cisl, Uitucs Uil ed Ugl Terziario, i quali si dicono certo che questa notizia segnerà un "piccolo pezzo di storia sindacale moderna", con la speranza che rappresenti "un momento di apertura che porti ad affrontare altri temi importanti quali la sicurezza del lavoro".

Amazon però frena, e sottolinea che "non si tratta di un precedente: in ogni Paese in cui siamo presenti dialoghiamo con le rappresentanze dei lavoratori. Riteniamo fermamente che il dialogo e il rapporto diretto con i lavoratori sia il modo più efficace per rispondere alle loro esigenze".

Sui dettagli precisi dell'intesa, i sindacati sottolineano che è stata resa possibile attraverso un referendum sottoposto ai dipendenti e che ha raccolto quasi 500 voti, poco meno di un terzo, incassando consensi per il 68,6 per cento. "Siamo stati ispirati - fanno sapere da fonti sindacali - da principi di uguaglianza ed equità, superando l'obbligo dei turni notturni e dei turni pomeridiani, con un'organizzazione che garantirebbe una copertura lavorativa dei weekend simile per tutti".

L'accordo firmato entrerà in vigore dal prossimo 17 Giugno per un anno in via sperimentale e "prevede il superamento dei turni fissi pomeridiano e notturno e la ridefinizione dei turni di lavoro, articolati su tre fasce orarie per complessive 40 ore di lavoro prestato su cinque giorni alla settimana".

Amazon ha reso noti i nuovi turni di lavoro: "il turno del mattino inizia alle 7.00 e termina alle 15.00. Il turno del pomeriggio inizia alle 15.30 e finisce alle 23.30. Il turno notturno inizia alle 20.00 e finisce alle 4.00 ed è fisso e su base volontaria. Tra le 22.00 e le 4.00 i dipendenti riceveranno una maggiorazione del 25% rispetto alla paga oraria".

Fisascat sottolinea che i lavoratori lavoreranno anche durante un fine settimana lungo un sabato ed una domenica, e si sono impegnati a garantire due weekend di lavoro con prestazione di sabato ed un weekend di lavoro con prestazione di domenica, con successivi quattro weekend consecutivi di riposo, oltre ad un riposo di tre giorni consecutivi comprensivi di weekend.

L'aumento mensile sarà tra 70 e 97 Euro a secondo del periodo.