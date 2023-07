Amazon e la truffa delle chiamate di Amazon Trading: arriva la risposta della società

Delle chiamate di Amazon Trading che quotidianamente ricevono migliaia di utenti abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Amazon, con una mail inviata ai propri utenti battezzata “Proteggiti conoscendo le truffe più recenti”, ha voluto fare il punto sui tentativi di frode più popolari.

Il gigante di Seattle osserva che “i truffatori stanno contattando i clienti spacciandosi per Servizi finanziari di Amazon, sollecitandoli a fornire i loro dati di pagamento e di fatturazione al fine di "investire" in azioni Amazon o in "opportunità di business" che promettono rendimenti elevati in breve tempo”. Ovviamente, si tratta di truffe dal momento che Amazon non spingerà mai gli utenti ad investire o acquistare partecipazioni di alcuna azienda, tanto meno chiederà di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi.

Tuttavia, la società parla anche di truffe su presunti concorsi e lotterie dove “i truffatori contattano i clienti fingendo di essere Amazon e comunicano loro di aver vinto un premio in un concorso. I truffatori chiedono quindi ai clienti i loro dati personali e il pagamento di una somma per la "spedizione o gestione" per ricevere il premio o riscuotere le vincite”. A riguardo, Amazon ribadisce che non chiederà mai di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono e per tale ragione invita gli utenti a non effettuare mai un pagamento o condividere dati di pagamento per concorsi a cui non ci si è iscritti.