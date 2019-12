Amazon contro Trump per il contratto del Pentagono: 'Vendetta del Presidente'

Qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia dell'assegnazione a Microsoft del contratto per il cloud da 10 miliardi di Dollari da parte dell'amministrazione americana, a discapito di Amazon che era etichettata da molti come favorita. Il colosso di Jeff Bezos, come ampiamente preannunciato, ha presentato ricorso alla Corte Federale.

In un documento presentato alla Suprema Corte, la società di Seattle ha esposto la sua tesi secondo cui il presidente Trump avrebbe interferito direttamente nella gara di assegnazione, violando la normativa americana.

"La domanda è se il Presidente degli Stati Uniti sia autorizzato ad utilizzare il budget del DoD per fini personali e politici" è il duro attacco di Amazon, che cita "la determinazione espressa ripetutamente dal Presidente di 'fregare Amazon'. La Giustizia di base richiede una nuova valutazione della proposta ed una nuova decisione di aggiudicazione".

Il contratto JODI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) vale 10 miliardi di Dollari, ecco perchè Amazon intende portare avanti fino alla fine la propria tesi e far valere le proprie ragioni. Un'eventuale decisione della Corte di rovesciare la scelta, e quindi riportare la questione nuovamente sul tavolo del Dipartimento competente, potrebbe rappresentare un danno ingente per Microsoft, che dal suo canto non ha diffuso alcun tipo di dichiarazione a riguardo.