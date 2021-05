Amazon, il tubo di Frank Matano di LOL spopola in offerta tra i Bestseller

Il successo dello show di Prime Video "LOL: Chi ride è fuori" sta "spingendo" le vendite di un particolare prodotto su Amazon. Ci riferiamo ovviamente al tubo sonoro utilizzato da Frank Matano, diventato ormai un "cult" per il mondo del Web.

Sì, ci riferiamo proprio a quell'oggetto campionato da Tha Supreme in "So' Lillo RMX" (traccia non ufficiale). D'altronde, il tubo in questi giorni è stato talmente tanto "bramato" dagli appassionati dello show da portare lo stesso Frank Matano a scrivere in un tweet: "Ragazzi, sono le 3:44. Volevo dirvi che non so dove potete comprare il bastone verde. Buonanotte". Insomma, niente informazioni "ufficiali" da parte del diretto interessato.

Tuttavia, il pubblico ha poi scoperto dove acquistare l'originale, che a quanto pare si può comprare a pochi euro da uno store online non esattamente dei più conosciuti. In ogni caso, non sono in pochi coloro che si sono invece affidati ad Amazon per acquistare un tubo di questo tipo. Una scelta quasi scontata, visto che lo show è disponibile su Prime Video.

Non sorprende, dunque, il fatto che in questi giorni la prima posizione della classifica dei Bestseller di Amazon della categoria "Giochi e giocattoli" sia occupata proprio da un tubo simile a quello di Frank Matano. Più precisamente, "TOYS GARDEN Groan Tube - Tubo o Bastone Sonoro Rumoroso in Plastica (Visto in LOL con Frank Matano)", questo il nome del prodotto, viene proposto in offerta a 5,85 euro, al posto di 11,85 euro (sconto del 51%, risparmio di 6 euro).