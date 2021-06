Amazon, TV LG DVB-T2 in offerta sotto i 160 euro: Unieuro rilancia

Si sta avvicinando sempre di più l'atteso evento Prime Day 2021, ma questo non significa che Amazon abbia "messo in pausa" le altre promozioni. Infatti, il noto e-commerce ha lanciato uno sconto relativo a un TV low cost di LG.

Più precisamente, il modello LG 24TL510V-PZ viene venduto a un prezzo pari a 159,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto sarebbe di 170,08 euro. In ogni caso, ricordiamo che si tratta di un modello economico che supporta lo standard DVB-T2. Il pannello è da 24 pollici e ha risoluzione HD: potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole sostituire un televisore ormai datato, anche in vista delle prossime novità relative al digitale terrestre.

I più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che questo modello è già stato al centro di promozioni simili in passato. Tuttavia, il momento può essere quello giusto per chi si è perso le precedenti occasioni. Infatti, dovete sapere che anche Unieuro ha lanciato una promozione legata al televisore. In questo caso, il prezzo è pari a 159 euro sul sito Web ufficiale, ma il modello rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto extra direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 151,05 euro.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che anche MediaWorld ha lanciato uno sconto. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la nota catena propone il televisore a 159,99 euro.