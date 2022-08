Amazon: TV LG OLED 4K del 2022 a un prezzo bomba, ben 750 euro in meno

Dopo avervi segnalato in giornata Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre su Amazon, torniamo sullo stesso portale di e-commerce per proporvi un TV LG OLED del 2022 a ben 750 euro in meno. Appartenente alla gamma C2, resta il best-buy per amanti dei videogiochi e della visione di film e serie TV con una qualità eccellente.

Qual è il televisore interessato? Eccolo in ogni suo dettaglio chiave:

LG OLED55C24LA Smart TV 4K 55", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G]: 1.349 euro (2.099 euro)

Osservando il grafico dell’estensione Keepa notiamo che questo taglio del 36% porta il prezzo al minimo storico, dato che in precedenza è arrivato solamente a 1.499 euro. La promozione fa parte dell’iniziativa Offerte di Settembre valida fino al 6 settembre 2022 e resterà attiva fino a esaurimento scorte.

Il pagamento può essere completato in unica soluzione o in 12 mensilità tasso zero pianificate dal gigante di Seattle; o ancora, è possibile optare per il piano a rate firmato Cofidis. La consegna a domicilio, infine, è gratuita se siete abbonati a Prime.

In queste ultime righe ricordiamo ai nostri lettori che su Amazon è disponibile, grazie alla Gaming Week, un laptop da gaming ASUS con RTX 3050 Ti a un prezzo ottimo.