Amazon: TV LG OLED da 55 pollici disponibile in sconto, risparmio di 500 Euro

Parallelamente alle nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon propone quest'oggi uno sconto molto interessante su un TV LG OLED da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare il 38% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55" TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore: 799 Euro (1299 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 16 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Il pagamento e la spedizione è gestito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Per quanto concerne la dilazione, invece, è possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 159,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.