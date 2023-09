Amazon, TV LG OLED da 65 pollici del 2023 in sconto per il weekend

In questo primo weekend di Settembre 2023, Amazon torna alla carica con le offerte con un'interessante promozione proposta dall'e-commerce su un TV LG OLED da 65 pollici del 2023, su cui è possibile godere di una riduzione molto significativa rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

LG OLED 65'', Smart TV 4K, OLED65B36LA, Serie B3 2023, Processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 1699 Euro (1799 Euro)

La consegna, come avvenuto in altre circostanze, è garantita a stretto giro di orologio ed Amazon permette anche di godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza. Si tratta senza dubbio di una riduzione molto importante su un TV della gamma 2023 targata LG.