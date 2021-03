Amazon: TV LG OLED e NanoCell in offerta per il weekend, con soundbar in regalo

In questo weekend di Marzo che preannuncia l'arrivo della primavera, Amazon propone degli sconti molto interessanti su alcuni modelli di TV OLED e NanoCell a marchio LG: un bundle include anche una soundbar in regalo. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del weekend

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID, Smart TV 65'' , Processore α9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch [Classe di efficienza energetica A]: 2.199 Euro (2.999 Euro)

LG NanoCell 55NANO806NA Smart TV 4K Ultra HD 55", con Wi-Fi, Processore Quad Core, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa integrati [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro (699 Euro)

Per quanto riguarda le stime di consegna, Amazon garantisce l'arrivo a casa entro venerdì 26 Marzo per i clienti Prime. Le promozioni in questione erano già state proposte dalla piattaforma di Jeff Bezos, seppur sotto altri nomi, in passato. Interessante è quella sull'LG CX da 65 pollici, che include nel bundle anche la soundbar SL5Y da 2.1 canali.

Amazon nelle condizioni sottolinea, per coloro che intendono approfittare delle offerte per fare un regalo, che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso". Ovviamente attraverso la scheda prodotto è possibile aggiungere anche l'estensione della garanzia per uno o due anni.