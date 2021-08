Amazon: TV Philips da 58 pollici 4K UHD TV con Dolby Atmos in offerta

Anche in giornata odierna, Amazon torna alla carica con una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi il colosso di Seattle propone a prezzo ridotto un TV Philips da 58 pollici 4K UHD.

Di seguito il modello interessato:

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 619,49 Euro (749 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 51,63 Euro al mese, mentre la consegna è garantita senza costi aggiuntivi per martedì 10 Agosto 2021. Nella scheda tecnica leggiamo che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

E' anche possibile aggiungere accessori extra semplicemente spuntandoli, o l'opzione regalo se si tratta di un dono da fare ad un amico o un conoscente.

Chiaramente, è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, che può essere scelto direttamente al check out al momento del pagamento. Come sempre, Amazon non ha diffuso alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.