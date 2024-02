Amazon: TV QLED da 55 pollici TCL in offerta a meno di 700 Euro

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV MiniLED da 55 pollici a marchio TCL, che può essere acquistato a meno di 700 Euro e quasi 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

TCL 55QM8B TV MiniLED 55”, pannello QLED 144Hz, 4K HDR Premium 1300nit, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, audio Onkyo, compatibile con Google Assistant, Alexa, AirPlay2) [Classe di efficienza energetica G]: 699,90 Euro (999 Euro)

Il prezzo è anche più basso rispetto al mediano raggiunto sulla piattaforma, di 817,39 Euro, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per portare a casa il televisore.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 13 Febbraio 2024 per coloro che effettuano 'ordine in giornata odierna. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.