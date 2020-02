Amazon: TV Samsung da 55'' 4K, iPad Mini e Samsung Galaxy Tab S5e in offerta

Anche nella giornata di oggi, continuano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, quest'oggi abbiamo scovato delle interessanti promozioni su un TV Samsung da 55 pollici 4K, l'iPad Mini di Apple ed il Samsung Galaxy Tab S5e.

Il Samsung UE55RU7400U da 55 pollici 4K HDR con tuner DVB-T2CS2 della serie RU7400 del 2019 può essere acquistato al prezzo di 434,25 Euro, il 52% in meno rispetto al prezzo di listino di 899 Euro.

Per quanto riguarda il Galaxy Tab, il modello Tab S5e del 2019 con schermo da 10,5 pollici Super AMOLED con 64 gigabyte di storage e batteria da 7040 mAh può essere acquistato a 339 Euro, per un risparmio del 7% rispetto ai 365,99 Euro di listino, che si traduce in un risparmio del 26,99 Euro. In quest'ultimo caso però la vendita e spedizione è effettuata da un negozio di terze parti e non direttamente dal colosso di Seattle.

Infine, in sconto è disponibile anche l'iPad Mini WiFi Only da 256GB, nella colorazione oro. Il prezzo proposto da Amazon è di 534,65 Euro, il 14% in meno rispetto ai 619 Euro di listino.

Come sempre, Amazon non ha diffuso alcuna informazione in merito alla scadenza delle offerte. E' consigliabile effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.