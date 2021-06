Amazon: TV Samsung QLED da 43 pollici del 2021 in offerta al minimo storico

Amazon in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un TV Samsung QLED da 43 pollici della gamma 2021, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos, che propone anche la consegna gratuita a stretto giro di orologio.

Il modello in questione è il seguente:

Samsung TV Q65A Smart TV 43”, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro (799 Euro)

Il risparmio netto quindi è di 130 Euro, pari al 16% rispetto al prezzo di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 22 Giugno per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. È anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni spuntando la casella dedicata e pagando una tantum 33,49 o 48,89 Euro: questa garanzia si aggiunge a quella garantita dal produttore e stabilita dalla legge.

Il TV in questione è dotato di un pannello QLED ed è basato sul processore Quantum 4K Lite che ottimizza la qualità dell'audio in base ai contenuti visualizzati sullo schermo, ma è dotato anche di un sistema di upscaling che rende tutti i contenuti in 4K. Tra le altre funzioni citiamo ovviamente la piena compatibilità con il DVB-T2 ed S2.