Amazon: TV Samsung QLED da 55 pollici e monitor da gaming in offerta

Amazon in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti Samsung. Nello specifico, segnaliamo uno sconto su un TV Samsung da 55 pollici QLED e su un monitor da gaming curvo da 24 pollici Full HD.

Amazon sconti del 28 Luglio 2021

, Serie Q700T QLED, 8K, Wi-Fi, con Alexa integrata, 2020, Titan Black [Classe di efficienza energetica G]: 899,90 Euro (999 Euro) Samsung C24RG50 Monitor Gaming Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 144 Hz, 1080p, FreeSync, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero: 129,90 Euro (165 Euro)

Sul TV Samsung la disponibilità è garantita solo su sette unità, ma nella scheda tecnica viene indicato che sono in arrivo ulteriori unità. Il colosso di Seattle permette anche di aggiungere l'estensione della garanzia per 1 anno a 41,79 Euro e per 2 anni a 62,09 Euro da pagare una tantum.

Il monitor invece non è attualmente disponibile ma è possibile preordinarlo al prezzo più basso. Nella scheda tecnica leggiamo che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile". Anche qui, è possibile aggiungere la protezione extra per 1 o 2 anni a 5,99 e 7,79 Euro.