Amazon: TV Sony 4K 2020 scontato di 260 euro, in attesa del Prime Day

Dopo aver fatto crollare il prezzo di Samsung Galaxy S20 FE, Amazon Italia ha deciso di "mettere lo zampino" anche per quel che concerne il mondo dei televisori, lanciando un'interessante promozione relativa a un modello Sony 4K uscito nel 2020.

Infatti, Sony KD55X7055PBAEP viene attualmente venduto a 639 euro su Amazon Italia. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in genere il prodotto verrebbe venduto a 899 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 260 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un Smart TV con pannello con diagonale pari a 55 pollici e risoluzione 4K.

Si tratta sicuramente di un'offerta interessante, che consente di portarsi a casa un televisore uscito recentemente a un prezzo più contenuto rispetto al solito. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Per il resto, vi ricordiamo che ormai siamo vicini all'edizione 2020 dell'atteso Prime Day di Amazon Italia. Infatti, quest'ultimo si terrà nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2020 e vi ricordiamo che, per l'occasione, sono già state lanciate le prime iniziative. Insomma, queste offerte fanno da "antipasto", ma "il meglio deve ancora venire", come direbbe qualcuno. Per arrivare "preparati" al Prime Day, potreste pensare di unirvi al canale Telegram di Everyeye relativo alle offerte.