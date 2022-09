Amazon: TV Sony OLED 4K 2022 da 55 pollici vicino al prezzo più basso di sempre

Nella giornata di ieri abbiamo segnalato uno smart TV Sony OLED 2022 a 650 euro in meno da Mediaworld, e oggi 16 settembre 2022 diamo seguito a tale modello con un altro Sony OLED da 55 pollici quasi al minimo storico su Amazon, grazie a un taglio di prezzo di ben 600 euro.

Il modello interessato fa parte della linea BRAVIA XR esattamente come il televisore disponibile presso Mediaworld, e cambia solamente la diagonale del pannello: anziché 50 pollici, si parla di 55”. Di seguito i dettagli chiave del dispositivo:

Sony XR-55A80K – 55 Pollici - BRAVIA XR™ - OLED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) - Modello 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1.699 euro (2.299 euro)

Il prezzo più basso di sempre registrato su Amazon secondo Keepa è pari a 1.599 euro; dunque, ora costa soltanto 100 euro in più. Amazon si occupa di vendita e spedizione con consegna senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime; risulta mancare, invece, un metodo di pagamento a rate. È possibile estendere la garanzia pagando 77,19 euro per 2 anni o 102,29 euro per tre anni, semplicemente selezionando l’opzione di interesse sotto il pulsante “Acquista ora”.

Parlando sempre di televisori OLED, su Amazon c’è un TV LG OLED 2022 in forte sconto.