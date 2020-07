Amazon TV Week: sconto su una soundbar Samsung a 5.1 canali

Continua la TV Week di Amazon, la settimana del colosso di Seattle in cui propone un'ampia gamma di sconti su TV e soundbar. Quest'oggi ci soffermiamo proprio su quest'ultima categoria, perchè la promozione proposta su una soundbar Samsung è davvero molto interessante.

La soundbar è la HW-Q60RS/ZF, ed è disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 249,99 Euro, per un risparmio del 12% rispetto ai 284,13 Euro di listino, pari a 34,14 Euro in meno. L'acquisto dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine in passato.

La consegna è garantita entro mercoledì 22 Luglio senza costi aggiuntivi: la vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon che permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 18,39 Euro di listino.

A livello tecnico, la soundbar ha una potenza di uscita totale di 360W, con 5.1 canali ed include il supporto Dolby Digital 5.1 e DTS 5.1. Nella confezione è inclusa anche la staffa da muro per fissarla. E' incluso anche l'Acoustic Beam oltre che l'Adaptive Sound, in grado di garantire un audio perfetto per ogni scena con l'analisi delle voci. E' anche compatibile con l'HDR10, in quanto necessita solo del collegamento HDMI.