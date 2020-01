Amazon ufficializza l'arrivo in Italia dei televisori Fire TV Edition e di una soundbar

Finalmente le Smart TV Fire TV Edition stanno per arrivare anche in Italia. Oltre a questo, è stato annunciato anche un altro interessante prodotto appartenente alla stessa gamma dei succitati televisori.

In particolare, come si può leggere sul blog ufficiale di Amazon, le Smart TV Fire TV Edition arriveranno in Italia nel corso del 2021. Oltre al nostro Paese, l'azienda di Jeff Bezos ha intenzione di collaborare con diversi brand per portare questi prodotti in USA, Canada, India, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Spagna e Messico nel corso del prossimo anno.

Se siete curiosi di vedere qualche esempio di Fire TV Edition già lanciata nei mercati esteri, vi consigliamo di dare un'occhiata alla sezione dedicata alle Smart TV su Amazon.com. Come potete notare, attualmente i principali produttori di questo tipo di televisori sono Toshiba e Insignia. I prezzi partono da 129 dollari e arrivano a sfiorare i 400 dollari, quindi stiamo parlando di prodotti non troppo costosi.

Oltre all'arrivo delle Smart TV, Amazon ha annunciato che presto arriverà sul mercato italiano anche la soundbar TCL TS8011, che fa parte della gamma Fire TV Edition e dispone di un telecomando con microfono integrato e supporto all'assistente vocale Alexa. Il prodotto è già comparso su Amazon Italia a un prezzo di 209 euro.