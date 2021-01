Amazon è ufficialmente il supermercato preferito negli USA: superate le altre catene

Amazon si occupa anche della consegna di prodotti parte della spesa quotidiana, ovvero carne, frutta e verdura, prodotti per la cura della casa e quant’altro, grazie anche al programma Amazon Fresh lanciato da poco in Italia. Negli Stati Uniti, però, il servizio offerto risulta ufficialmente il più gradito tra tutti i supermercati nazionali.

Stando infatti alla ricerca svolta da Dunnhumby North American, che porta come ogni anno a ottenere un indice nazionale di preferenza dei negozi retail, il colosso di Jeff Bezos risulta preferito a tanti altri colossi come H-E-B, Trader Joe’s o aziende da noi più famose come Aldi (al quinto posto), Costco (8°), Target (10°) e Walmart (14°).

Ma in base a cosa viene giudicata la preferenza di una catena rispetto un’altra? Normalmente da fattori come prezzi, qualità dei servizi offerti e dei prodotti venduti, sconti, fiducia nel brand e performance economiche sul lungo termine, ma in virtù del rapido cambiamento che ha causato il COVID-19 questa volta Dunnhumby ha considerato anche l’adattamento a questa nuova realtà a breve termine, anche dal punto di vista finanziario. L’insieme di questi elementi viene detto “indice RPI”.

Amazon, dunque, avrebbe battuto le storiche catene di supermercati statunitensi per velocità delle consegne, prezzi e sicurezza nel servizio. Come spiegato dal presidente di Dunnhumby Grant Steadman, “Il Covid ha portato a massimi e minimi record nelle metriche economiche, insieme a enormi cambiamenti nel dove e come i consumatori acquistano cibo al dettaglio, cambiando le traiettorie competitive dei rivenditori che stavano vincendo e di quelli che stavano lottando prima della pandemia. Amazon ha superato tutti gli altri rivenditori in base alla nostra metrica ‘Covid Momentum’ e alle valutazioni sulla sicurezza dei clienti, grazie alla sua velocità di acquisto e al formato del negozio virtuale”.

Con l’uscita dalla pandemia le cose potrebbero cambiare, ma intanto il colosso dell’e-commerce potrà godersi questo particolare successo negli Stati Uniti. Ricordiamo, infine, che Amazon ha deciso di chiudere ufficialmente il servizio Amazon Prime Pantry.