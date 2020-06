Amazon, ultime ore per accedere ai tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Amazon ha annunciato di aver esteso la promozione che permette di ottenere tre mesi di Amazon Music gratuiti. L'offerta infatti sarà valida fino a domani, martedì 2 Giugno.

Per accedere basta collegarsi alla pagina dedicata presente sul sito web di Amazon e cliccare sull'apposito pulsante. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un'offerta dedica esclusivamente ai clienti che non hanno mai avuto un'iscrizione attiva ad Amazon Music Unilimited, nè pagante, tanto meno in prova. Se quindi anche in passato avete goduto di una di queste offerte, non sarete eleggibili per poter ottenere i 3 mesi gratuiti.

Inoltre, sottolineiamo che al termine del periodo promozionale il servizio si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 Euro al mese. Attraverso le impostazioni dell'account Amazon però è ovviamente possibile disabilitare il rinnovo automatico con conseguente addebito onde evitare spiacevoli sorprese sul proprio conto corrente.

Amazon Music Unlimited include comunque oltre 60 milioni di brani e la sottoscrizione consente di ascoltare migliaia di playlist e stazioni radio senza alcun tipo di pubblicità, anche da offline senza interruzioni. Il servizio è anche integrato con gli smart speaker basati su Alexa ed è accessibile da smartphone, pc e tablet.

L'occasione è davvero ghiotta e siamo sicuri che gli appassionati di musica non se la lasceranno sfuggire.