Amazon, ultime ore per acquistare 4 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 250 Euro

Le “Offerte di Settembre” Amazon stanno per giungere alla loro conclusione, data per le 23:59 della giornata odierna. Abbiamo già parlato in più occasioni dei migliori sconti del momento, ma questa è l’occasione in cui tratteremo nello specifico quattro offerte su smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su smart TV sotto i 250 Euro

Caixun EC32S2N Smart TV LED HD 32", WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), 3x HDMI 2x USB Media Player [Classe di efficienza energetica F]: 169,99 Euro

Smart TV LED HD 32", WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), 3x HDMI 2x USB Media Player [Classe di efficienza energetica F]: 169,99 Euro TCL 32ES561 , Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 209 Euro

, Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 209 Euro Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 224,90 Euro

32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 224,90 Euro Sharp Aquos 32BC6E - Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro

La promozione sullo smart TV Caixun è l’unica la cui durata non è definita e dove il rivenditore è il produttore stesso del televisore. Negli altri casi, invece, a occuparsi di vendita e spedizione è la stessa Amazon e la scadenza è prevista per oggi, martedì 7 settembre 2021, alle 23:59. Non manca per tutti e quattro i modelli la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis e la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime.

