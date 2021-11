Amazon, ultime ore dell'offerta su Xiaomi Redmi 10 4/64GB

Xiaomi è protagonista anche su Amazon per il Black Friday 2021, con una promozione che scadrà stasera alle ore 23:59. Ad essere scontato è lo Xiaomi Redmi 10, nella variante con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

Di seguito lo sconto:

Xiaomi Redmi 10 - Smartphone 4+64GB, Display 6,5” FHD+ 90Hz, MediaTek Helio G88, quad camera AI 50MP, 5000mAh, Sea Blue (Versione ITA + 2 anni garanzia): 149,90 Euro (179,90 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 29,98 Euro al mese per cinque mesi. La consegna senza costi aggiuntivi è garantisce la consegna entro giovedì 2 Dicembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Viene anche esteso il periodo di restituzione in occasione delle festività di Natale: se non siete soddisfatti avete tempo fino al 31 Gennaio 2022 per effettuare il reso.

Sempre tramite la scheda prodotto, inoltre, è anche possibile aggiungere la protezione extra per due anni a 17,74 Euro e 3 anni a 25,71 Euro, semplicemente spuntando le caselle ad hoc. La disponibilità è immediata e lo smartphone è nella versione italiana con due anni di garanzia.