Amazon, ultime ore Sconti di Primavera: 5 smart TV e laptop da gaming imperdibili

Dopo avere trattato in giornata l’offerta sul router AVM FRITZ!Box 7530 AX, torniamo ancora una volta su Amazon per vedere alcune delle migliori promozioni all’interno dell’iniziativa primaverile. In particolare, ecco a voi 5 smart TV e computer portatili da gaming con GPU NVIDIA RTX 30 in offerta.

Sconti Amazon su smart TV e laptop da gaming

Sharp Aquos 42CI6EA - 42" Smart TV, FULL HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1920 x 1080 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 3xUSB, Chromecast integrato, Bluetooth [Classe di efficienza energetica F]: 299,99 Euro (499 Euro)

- 42" Smart TV, FULL HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1920 x 1080 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 3xUSB, Chromecast integrato, Bluetooth [Classe di efficienza energetica F]: 299,99 Euro (499 Euro) Philips 55PUS7506/12 TV LED da 55 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming [Classe di efficienza energetica G]: 429 Euro (729 Euro)

LED da 55 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming [Classe di efficienza energetica G]: 429 Euro (729 Euro) Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, Acoustic Surface Sound Technology, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon) [Classe di efficienza energetica G]: 979 Euro (1.199 Euro)

- Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, Acoustic Surface Sound Technology, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon) [Classe di efficienza energetica G]: 979 Euro (1.199 Euro) MSI Katana GF66 12UC-075IT , Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.199 Euro (1.499 Euro)

, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.199 Euro (1.499 Euro) MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 240Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, Nero: 1.999 Euro (2.499 Euro)

Il dettaglio più importante è che tutti questi dispositivi sono venduti al loro prezzo più basso di sempre, ergo si tratta davvero di offerte imperdibili se siete alla ricerca di uno smart TV con DVB-T2, anche di fascia alta, o di un laptop da gaming con GPU NVIDIA RTX 30 di ultima generazione.

Amazon si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita in pochi giorni per i clienti Prime. Il pagamento potrà essere anche effettuato a rate con Cofidis o mensilità pianificate dalla società statunitense. Infine, segnaliamo che tutte le sopracitate promozioni varranno fino a domani, 13 aprile 2022.

Sempre in giornata abbiamo trattato anche auricolari e cuffie Apple AirPods in sconto.