Amazon: ultime ore di sconti su SSD portatili Western Digital, anche al minimo storico

Nel corso di questa settimana abbiamo avuto occasione di trattare molteplici promozioni Amazon, tra cui gli sconti su laptop da gaming HP. Nella giornata odierna parleremo invece delle offerte su SSD portatili Western Digital, con alcuni modelli proposti al prezzo più basso di sempre. Attenti, però: sono le ultime ore di validità!

Sconti Amazon su SSD portatili Western Digital

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso: 259,99 Euro

con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso: 259,99 Euro WD_BLACK D30 2 TB Game Drive SSD - Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5: 269,99 Euro

Game Drive SSD - Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5: 269,99 Euro WD Elements SE 1 TB Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec: 112,90 Euro

Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec: 112,90 Euro Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 2 TB, Blu (Bordo Cobalto): 225,99 Euro

Go SSD Portatile, 2 TB, Blu (Bordo Cobalto): 225,99 Euro Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 2 TB, Giallo (Bordo Ambra): 287,99 Euro

I modelli proposti al prezzo minimo storico sono i primi tre citati, ma riteniamo doveroso avvertire che l’SSD WD Elements SE è venduto e spedito da un negozio di terze parti, per il quale consigliamo di verificare l’affidabilità prima di procedere con l’acquisto.

Per quanto riguarda gli altri SSD portatili elencati sopra, invece, Amazon si occuperà di vendita e spedizione, garantendo anche la consegna gratuita ai clienti Prime. Coloro che preferiscono la soluzione di pagamento dilazionata potranno, inoltre, procedere con le 5 rate mensili proposte dal colosso dell’e-commerce o, altrimenti, con il piano Tasso Zero firmato Cofidis. Infine, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente in quanto le promozioni dureranno fino alle 23:59 di domani, domenica 17 ottobre 2021.

Sempre su Amazon potrete trovare un Android TV Nokia DVB-T2 a meno di 200 Euro.