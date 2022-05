Amazon: ultime ore di questo sconto sul monitor LG UltraGear da Gaming

Mentre Trony lancia il nuovo volantino, sono le ultime ore della promozione di Amazon su un monitor LG UltraGear, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nello specifico, i dettagli dello sconto:

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24" Full HD 1ms, 1920x1080, AMD FreeSync 144Hz, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 149,99 Euro (219 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, viene garantita entro mercoledì 11 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra di due anni al prezzo di 5,05 Euro e tre anni ad 8,77 Euro, oltre che il cavo Ultra HD HDMI 2.0 Amazon Basics.

Effettuando l'ordine si riceverà anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass. Nelle condizioni leggiamo che "ul tuo ordine si qualifica per 33% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC. Riscatta ora l’offerta acquistando la un accessorio di gioco per PC idoneo".

La promozione scadrà domani, 8 Maggio 2022, motivo per cui - come sempre - consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare possibili brutte sorprese e scorte scarse.