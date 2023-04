Amazon, ultime ore della super offerta su Ring Intercom

Scadrà alle 23:59 di oggi, 27 Aprile 2023, la promozione di Amazon su Ring Intercom, il nuovo accessorio che rende smart i citofoni tradizionali e permette di controllarli da smartphone.

Ring Intercom è infatti disponibile a 49,99 Euro, in calo del 62% rispetto ai 129,99 Euro di listino. Ovviamente prima di procedere con l’acquisto consigliamo di verificarne la compatibilità direttamente attraverso il tool disponibile nella pagina dedicata nella scheda Amazon.

Ring Intercom permette di ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono ed utilizzando la funzione Apertura a Distanza permette di far entrare gli ospiti o familiari nell’edificio utilizzando l’app Ring per smartphone. Grazie alla Comunicazione Bidirezionale inoltre è possibile parlare con coloro che hanno suonato il citofono tramite smartphone e tablet.

Amazon evidenzia come Ring Intercom consenta anche di far entrare parenti ed amici ad orari prestabiliti inviando una chiave ospite che rende automatica la verifica degli ospiti, mentre la funzione Verifica Automatica facilita le consegne dei pacchi da parte degli autisti Amazon. Anche l’installazione è semplice ed è fai-da-te, visto che si collega al sistema di citofonia esistente.

Si tratta di un'offerta sicuramente molto interessante per tutti coloro che sono interessati all'acquisto di un accessorio che è destinato a cambiare la vita a moltissimi utenti.