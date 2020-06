Amazon: ultimi giorni per ottenere un buono sconto da 5 Euro in regalo

Sono gli ultimi giorni per poter ottenere un buono sconto da 5 Euro di Amazon, attraverso la promozione lanciata ad inizio anno e rivolta a coloro che ricaricano almeno 80 Euro nel proprio account. Questa offerta si aggiunge al regalo da 5 Euro di Amazon di cui abbiamo avuto modo di parlare ad inizio settimana, che però è rivolta solo ad alcuni.

Tornando all'offerta di cui parliamo nel titolo, sarà attiva fino al 30 Giugno 2020 ed è limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Potranno ottenere un buono sconto da 5 Euro in regalo solo i clienti che ricaricano almeno 80 Euro (ed oltre) nel proprio Account Amazon. Il valore del buono sarà detratto automaticamente dal saldo del primo ordine successivo e sarà visibile nel riepilogo ordine.

Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 29 Settembre per gli ordini effettuati su Amazon Italia, ad esclusione di "contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace".

Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo almeno da 12 mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.