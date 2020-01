Amazon: ultimi giorni per ricevere un buono sconto da 10 Euro in regalo

Dopo il buono sconto da 5 Euro di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, oggi vi segnaliamo che fino al 14 Febbraio prossimo sarà ancora attiva la promozione di Amazon che consente di ottenere un buono regalo da 10 Euro direttamente nel proprio account.

Il funzionamento è molto semplice: è necessario accedere per la prima volta al proprio account Amazon all'applicazione ufficiale per iOS ed Android. Un requisito che potrebbe risultare scontato per molti, ma che non è facile da soddisfare in quanto tutti prima o poi hanno effettuato il login dal client del negozio di Jeff Bezos.

L'offerta è stata lanciata lo scorso Settembre e scadrà alle 23:59 del 14 Febbraio 2020. Il buono da 10 Euro è spendibile solo sugli ordini di almeno 30 Euro, anch'essi effettuati tramite l'app Amazon.

Nelle condizioni leggiamo che "se sei eleggibile per la promozione, puoi richiedere il buono sconto di 10 euro accedendo al tuo account nell’App Amazon, e poi cliccando sul banner che compare in homepage nell’App Amazon. Potrebbe essere necessario scrollare nell’App finchè non trovi il banner. Dopo aver cliccato sul banner, il buono sconto verrà applicato al tuo account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App Amazon entro le ore 23:59 del 28 Febbraio 2020 (verifica quali sono gli ordini idonei nei termini e condizioni riportati di seguito)".

Sono escluse le app per tablet Android, Windows Phone o iPad.