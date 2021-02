Amazon, gli ultimi sconti su processori Intel Core di nona e decima generazione

Su Amazon in queste ore potete trovare non solo SSD esterni Samsung da 1 terabyte e Apple Watch Series 6 in offerta al minimo storico, ma anche diversi processori Intel della nona e decima generazione appartenenti alla fascia alta: vediamo quali sono e i prezzi a cui li potete trovare sul sito del colosso di Jeff Bezos.

Intel Core i5-9400F processore 2,9 GHz Box 9 MB Smart Cache: da 141,50 Euro a 124,39 Euro (sconto del 12%)

Intel Core i7-9700F - Processore desktop 8 Core fino a 4,7 GHz senza processore grafico LGA1151 300 Series 65W: da 275,99 Euro a 235,99 Euro (sconto del 14%)

Intel Core i7-9700K processore 3,6 GHz Scatola 12 MB Cache intelligente: da 280,00 Euro a 269,85 Euro (sconto del 4%)

Intel Core i7-10700 (base 2.90 GHz, attacco LGA1200, 65 Watt) Box: da 324,88 Euro a 304,99 Euro (sconto del 6%)

Intel Core i9-10900KF (frequenza base: 3,70 GHz; socket supportati: LGA1200; 125 Watt): da 510,25 Euro a 456,99 Euro (sconto del 10%)

Intel Core i9-10850K Desktop Processor 10 Cores fino a 5,2 GHz non bloccato LGA1200 (chipset Intel 400) 125 W (99A6W4): da 461,99 Euro a 424,99 Euro (sconto dell'8%)

Non tutti i modelli citati qui sopra risultano venduti e spediti da Amazon o hanno a disposizione la consegna senza costi aggiuntivi per coloro che sono iscritti al piano Prime; inoltre, i prezzi potrebbero calare in base al rivenditore selezionato sulla piattaforma, dunque consigliamo di verificare prima di tutto se il rivenditore risulta avere recensioni positive autentiche o meno.

Nel caso dei processori Intel gestiti da Amazon risulta essere inoltre possibile effettuare un pagamento a rate con CreditLine di Cofidis. Considerato, infine, che non sembrano esserci date di termine per queste offerte, il consiglio è quello di acquistarle il prima possibile se siete alla ricerca di un processore Intel Core di fascia alta per il vostro PC desktop.

Tra le offerte segnalate nel corso della giornata ricordiamo esserci, ancora per poche ore, diversi sconti su dispositivi della gamma Surface di Microsoft da MediaWorld.