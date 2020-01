Amazon: ultimi giorni della super offerta su Music Unlimited

Ultimi cinque giorni per godere della promozione lanciata da Amazon in occasione del Black Friday 2019 e che consente di ottenere quattro mesi di Music Unlimited a 0,99 Euro. La scadenza è infatti prevista per il 6 Gennaio 2020, ecco perchè resta davvero poco tempo per accedere all'offerta.

Di seguito i termini e condizioni:

Offerta promozionale valida fino alle 06/01/2020 (il “Periodo dell’Offerta promozionale”).

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

I clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale, potranno usufruire di Amazon Music Unlimited al costo promozionale di 0,99 € per 4 mesi. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese.

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

I contenuti digitali sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d’uso di Amazon Digital UK Limited.

L'Offerta è riservata ai clienti maggiorenni. Offerta promozionale non cumulabile con altre promozioni,limitata ad un solo account e fruibile per una sola volta.

L'iscrizione può essere effettuata attraverso la pagina dedicata.

Amazon Music Unlimited, proprio come Spotify ed Apple Music, dà accesso illimitato a tutti i brani, senza alcuna pubblicità. E' inoltre anche possibile effettuare il download per l'ascolto offline e la possibilità di avviare la riproduzione anche sui dispositivi basati su Alexa.