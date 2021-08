Amazon USA: credito da 10 Dollari in regalo in cambio della scansione della mano

E' passato poco meno di un anno dalla presentazione di Amazon One, il sistema di pagamento di Amazon che trasforma la mano in una carta di credito per le transazioni, e negli USA sono già partiti i test.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, infatti, ad alcuni utenti americani il colosso di Seattle starebbe offrendo un credito da 10 Dollari per convincerli ad iscriversi al sistema di pagamento con stampo del palmo.

Con Amazon One la società di Jeff Bezos mira a semplificare ulteriormente i pagamenti e favorire l'igiene delle superfici, in quanto basta semplicemente effettuare la scansione della mano e poi avvicinarla al momento del pagamento ad un sensore ad hoc per completare la transazione. Il sistema è disponibile in 53 dei suoi punti vendita fisici sparsi tra New York, New Jersey, Maryland e Texas e viene utilizzato anche nei mini market Amazon Go, Whole Foods Market, Amazon Go Grocery, Amazon Books Amazon 4-Star e gli Amazon Pop Up.

Gli interessati possono registrarsi ad Amazon One su una pagina dedicata per effettuare l'accoppiamento della carta di credito ed il numero di cellulare ad una o entrambe le mani. Successivamente è richiesto il passaggio del palmo su uno degli scanner per completare la fase di registrazione.

Amazon specifica che i dati personali e biometrici degli utenti saranno protetti dalla crittografia e verranno isolati dalle altre informazioni.