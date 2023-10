Amazon ha usato un algoritmo per alzare i prezzi? Il mistero di Project Nessie

Mentre la FTC americana fa causa ad Amazon per le sue (per ora solo presunte) tendenze monopolistiche, sembra emergere oggi un altro scheletro nell'armadio del colosso dell'ecommerce di Seattle. Secondo un nuovo report, infatti, Amazon avrebbe usato un algoritmo chiamato Project Nessie per aumentare i prezzi dei suoi prodotti.

La notizia arriva dal Wall Street Journal, ma in realtà delle conferme relative all'esistenza di Project Nessie esistono già da tempo: esse, infatti, si possono ritrovare nelle carte processuali della causa di antitrust intentata dalla FTC di Washington (insieme a 17 degli Stati federati americani) contro il colosso dell'ecommerce fondato da Jeff Bezos. Tuttavia, questi documenti non spiegavano il funzionamento di Nessie, che invece è stato chiarito dal WSJ.

Secondo il giornale americano, Project Nessie aumenta i prezzi dei prodotti Amazon, verificando al contempo se i maggiori competitor dell'azienda, come Walmart e Target negli Stati Uniti, decidono di fare lo stesso o di mantenersi al di sotto dei livelli di prezzo raggiunti da Amazon. Se i competitor non alzano i loro prezzi, allora Nessie riduce in automatico anche quelli di Amazon; in caso contrario, l'algoritmo innalza ulteriormente i prezzi dell'ecommerce di Seattle fino al raggiungimento di un punto di equilibrio corrispondente al massimo guadagno possibile.

Secondo il WSJ, Nessie avrebbe incrementato i guadagni di Amazon aumentando "artificialmente" e automaticamente i prezzi di molti dei suoi prodotti. L'applicazione dell'algoritmo avrebbe riguardato diverse categorie di prodotti e sarebbe andata avanti fino al 2019, quando infine l'azienda avrebbe smesso di utilizzarlo. Al momento, però, non è chiaro se le indiscrezioni del Wall Street Journal siano fondate o meno, dal momento che molti dei documenti del processo tra la FTC e Amazon sono ancora secretati, del tutto o in parte.

"Chiediamo ad Amazon di sbrigarsi a rimuovere le censure dai suoi documenti, permettendo al pubblico americano di capire quale è il livello di illegalità raggiunto dalle sue pratiche monopolistiche", ha dichiarato Douglas Farrar, portavoce della FTC, ai microfoni del Wall Street Journal dopo la pubblicazione del report. In risposta alle accuse della FTC, invece, Amazon ha detto che "l'agenzia si sbaglia sia sui fatti che sulla giurisprudenza del caso. Desideriamo dimostrarlo quanto prima in tribunale".