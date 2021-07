Amazon vende kit di test ufficiali per il COVID-19? Sì, ma non in Italia

Nel corso delle ultime ore stanno "girando" delle immagini che mostrano dei kit di test di Amazon per il COVID-19. In molti si stanno dunque chiedendo se l'azienda di Andy Jassy (che ha appena sostituito Jeff Bezos per quel che riguarda il ruolo di CEO) abbia effettivamente iniziato a proporre un prodotto di questo tipo a suo marchio.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, nonché come potete vedere sul portale ufficiale Amazon.com, il colosso di Seattle ha ufficialmente iniziato a vendere kit di test per il COVID-19 negli Stati Uniti d'America. Il prezzo è fissato a 39,99 dollari, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

In ogni caso, Amazon è stata autorizzata dalla FDA (Food and Drug Administration), ente governativo statunitense, facente capo al Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, che regolamenta prodotti alimentari e farmaceutici. Capite bene che per il momento si tratta dunque di un prodotto destinato esclusivamente al mercato USA.

Tra l'altro, l'azienda di Seattle ha annunciato che quelli in vendita non sono test "rapidi", dato che si ottiene "semplicemente" un campione nasale da inviare ai laboratori di Amazon per ottenere poi il "risultato". Amazon promette di fornire una "risposta di facile comprensione" entro 24 ore dall'arrivo del campione in laboratorio. Questo tipo di kit non richiede prescrizione e i costi di spedizione del campione all'apposito laboratorio tramite corriere UPS sono inclusi nel prezzo. Per maggiori dettagli sul prodotto, consigliamo di consultare il portale ufficiale di Amazon.