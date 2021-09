Amazon, in vendita c'è un 'Gratta e Vinci vincente' per fare scherzi?!

Per la serie segnalazioni "serie ma non troppo", dopo il kit per il bagno RGB di Amazon, torniamo ad approfondire le "stramberie" presenti sul noto portale e-commerce. Ci scuserete se per un momento ci discostiamo per certi versi dal mondo tech, ma, signore e signori, su Amazon c'è "un'offerta che non si può rifiutare".

Infatti, a soli 9,99 euro tramite rivenditori è possibile portarsi a casa ben due "Gratta e Vinci", di cui uno "vincente". Fermi tutti: ovviamente non è possibile vincere realmente, ma si tratta di biglietti per fare uno scherzo. Sì, avete capito bene: su Amazon sta "nascendo" il mercato dei "Gratta e Vinci" di questo tipo, che permettono di far credere a un amico di aver vinto cifre importanti, potenzialmente facendosi più di qualche risata (attenzione però a non esagerare con lo scherzo, altrimenti altro che risate).

Chiaramente non stiamo consigliando di acquistare il prodotto (anzi, si tratta di uno scherzo quantomeno "borderline") e non ci assumiamo alcun tipo di responsabilità in merito all'uso irresponsabile delle informazioni contenute in questo articolo.

In ogni caso, mentre stavamo effettuando delle ricerche su Amazon abbiamo notato il riquadro che proponeva il prodotto e non abbiamo potuto fare a meno di raccontarvi l'esistenza del tutto. Tra l'altro, i succitati biglietti ci hanno "aperto un mondo": provando a cercare "gratta e vinci" su Amazon, abbiamo scoperto che anche un altro rivenditore propone un prodotto simile, venduto a 10,99 euro.

Per il resto, chiaramente in un periodo come quello attuale la mente non può che riportare alla questione del "Gratta e Vinci" della signora di Napoli.