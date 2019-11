Amazon, i più venduti del Black Friday: Echo Show 5, smart TV 4K ed aspirapolvere iRobot

Alle 16:00 in punta, come da protocollo, Amazon ha svelato la prima classifica dei prodotti più venduti in Italia durante il Black Friday. Si tratta ovviamente di una lista provvisoria, che potrebbe cambiare nelle prossime ore qualora il colosso americano dovesse lanciare qualche offerta bomba.

Prodotti più venduti su Amazon nel Black Friday 2019

