Amazon: venerdì di sconti su un TV Samsung QLED ed un LG da 55 pollici

Dopo aver parlato del nuovo Sottocosto di Unieuro e degli sconti di Mediaworld, ci spostiamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna propone ai propri utenti due sconti molto interessanti su altrettanti TV da 55 pollici.

Sconti Amazon su TV Samsung ed LG

Modello Q64T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (699 Euro) LG NanoCell 55NANO806NA Smart TV 4K Ultra HD 55”, con Wi-Fi, Processore Quad Core, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (629 Euro)

Su entrambe le promozioni viene proposta anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate Amazon in 12 o 5 rate mensili a costo zero. sul TV LG, il pagamento rateale prevede 12 mensilità da 45,75 Euro al mese, mentre sul televisore di Samsung le rate sono da 49,92 Euro per un anno.

Nella schede prodotto, che permettono di aggiungere anche la protezione aggiuntiva per uno o due anni con pagamenti una tantum. Amazon evidenzia che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".