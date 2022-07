Amazon diventa 'verde': al via il riciclo dei prodotti elettronici, ma non in Italia

Che Amazon stia cercando di darsi un'immagine "green" lo sappiamo ormai da tempo, tanto che solo la settimana scorsa il colosso di Seattle ha spiegato di voler passare alle e-bike per molte consegne. Molti, però, potrebbero non essere al corrente del fatto che Amazon ha un programma di riciclo attivo per i dispositivi elettronici.

Il programma è attivo già da qualche mese negli Stati Uniti d'America, ma sembra essere passato perlopiù in sordina, tanto che i principali outlet di notizie del Paese, come The Verge, hanno iniziato a parlarne solo nelle scorse ore, quando il giornalista Dave Zatz ha messo in luce l'esistenza del programma su Twitter.

Collegandovi alla pagina del progetto su Amazon USA, comunque, potete dare un'occhiata più approfondita al programma, che speriamo possa presto debuttare anche in Italia. Nello specifico, il programma permette di riconsegnare gratuitamente apparecchiature obsolete ad Amazon, che si occupa poi "in casa" del loro riciclo.

Sfortunatamente, il servizio è limitato agli elettrodomestici di piccola taglia, come smartphone, laptop, tablet ed e-reader, perciò non può essere utilizzato per liberarsi di elettrodomestici, PC e televisori, che vanno riciclati con sistemi più tradizionali. Inoltre, gli utenti che decidono di prendere parte al programma non ricevono ricompense o buoni sconto per i prodotti presenti sull'e-commerce di Seattle.

Tuttavia, il funzionamento del servizio è semplice e gratuito: per liberarvi di un apparecchio obsoleto, infatti, vi basterà consegnarlo in un punto di raccolta UPS qualsiasi, da cui poi questo verrà spedito ad un centro di riciclo Amazon. La compagnia, inoltre, ha spiegato che rimuoverà prima del riciclo del device ogni segno o dato che possa permettere di risalire con preciso all'utente originario.