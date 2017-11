Amazon dà il via alla stagione natalizia con un negozio dedicato

Manca ormai poco più di un mese al Natale, e poche settimane dal via ufficiale della stagione natalizia,si sta adoperando per offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile.

A partire da oggi, infatti, attraverso questo indirizzo è possibile accedere al Negozio di Natale, in cui sarà possibile trovare idee regalo divise per categoria, come giocattoli, elettronica, vestiti, prodotti per la casa e cucina e tanto altro. “Che tu stia cercando regali per lui o per lei, lasciati ispirare dalla nostra ampia selezione pensata per il Natale” si legge nella didascalia che accoglie gli utenti.

Le categorie sono davvero tante, ed abbracciano praticamente tutti i tipi di prodotti, alcuni due quali disponibili anche a prezzi scontati.

E’ anche disponibile una vasta selezione di cibi e decorazioni natalizie, un vero e proprio paradiso per coloro che non vedono l’ora di entrare nel clima natalizio, il più magico e bello dell’anno, soprattutto per i più piccoli.