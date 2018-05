Amazon: via ai SanDisk Days, promozioni su schede di memoria e supporti esterni

Altra serie di promozioni su Amazon, dopo i Sony Days di cui vi abbiamo parlato ieri, oggi è la volta dei SanDisk Days, che come suggerisce il titolo, è incentrato esclusivamente sulle memorie e supporti esterni della popolare compagnia.

SanDisk Days - Offerte 29 Maggio

SanDisk Extreme PRO 64 GB, Scheda di Memoria SDXC, Classe 10, U3, V30, Velocità di Lettura 95 MB/s: 34,99 Euro

SanDisk Extreme Scheda di Memoria MicroSDXC da 64 GB + Adattatore SD fino a 100 MB/sec, Classe 10, U3, V30 A1, FFP: 29,99 Euro

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec: 40,99 Euro

SanDisk Extreme 32GB, Scheda di Memoria SDHC Classe 10, U3, V30, velocità di lettura fino a 90 MB/sec, FFP: 17,99 Euro

SanDisk Extreme SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s: 169,99 Euro

SanDisk SSD Extreme 900 Portable da 960 GB fino a 850 MB/sec: 349,99 Euro

SanDisk SSD Extreme 500 Portatile 1 TB, Velocità Fino a 440 MB/s Lettura, 400 MB/s Scrittura: 289,99 Euro

SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon]: 49,99 Euro

Alcune di queste offerte sono disponibili solo per la giornata di oggi, ed è per questo che vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso di interesse.