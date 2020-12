Amazon Video Party ufficiale in Italia: feature per guardare film insieme!

Quest'anno il periodo delle feste natalizie sarà diverso un po' per tutti. Tuttavia, la tecnologia può essere utile per farsi un po' di compagnia, a distanza, a Natale e Capodanno. Arriva in questo contesto la nuova funzionalità Video Party di Amazon Prime Video, ora ufficialmente disponibile anche in Italia.

In particolare, come annunciato dalla stessa Amazon sul suo sito ufficiale italiano, la versione Beta della feature è arrivata nel nostro Paese nel corso delle ultime ore. Video Party consente di guardare dei film in contemporanea a 100 persone abbonate al servizio. In parole povere, qualcuno crea una "stanza" legata a un determinato contenuto presente nel catalogo del servizio di streaming, invia l'apposito link agli altri utenti e poi si inizia tutti insieme la visione.

Questa funzionalità è attualmente disponibile solamente mediante browser per PC. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il metodo di comunicazione tra gli utenti consiste in una chat, posizionata a destra del contenuto. Ognuno sceglie il proprio nickname e si commenta insieme in tempo reale quello che si sta guardando. Per partecipare a una stanza, è necessario disporre di un'iscrizione Prime nello stesso Paese dell'organizzatore, quindi niente "party internazionali".

Per avviare un Video Party, basta collegarsi al sito ufficiale di Amazon Prime Video, eseguire il login con il proprio account, scegliere il contenuto da guardare insieme alle altre persone e premere sul pulsante "Video Party". Dopodiché, basta scegliere il proprio nickname e condividere l'URL che compare a schermo. Il creatore della stanza gestisce il player di riproduzione del video.

Se avete problemi con la funzionalità, Amazon ha pubblicato un'apposita pagina di supporto legata a Video Party.