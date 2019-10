Amazon, è tempo di Vinyl Week: fino al 3 Novembre tanti sconti su vinili e giradischi

E' partita ufficialmente oggi su Amazon la "Vinyl Week", una nuova iniziativa promozionale della società di Seattle che fino al 3 Novembre consentirà ai cultori del disco nero di portare a casa vinili e giradischi a prezzi speciali, con tanto di edizioni esclusive che sono disponibili solo su Amazon.

Partendo dai giradischi in offerta, segnaliamo i'House of Marley Stir It Up con altoparlante wireless Bluetooth al prezzo speciale di 199,99 Euro, rispetto ai 209,87 Euro di listino, con spedizione veloce per gli abbonati Prime.

Per quanto riguarda i vinili in sconto, A Night at The Opera dei Queen è disponibile al 18,99 Euro, mentre la soundtrack ufficiale di Stranger Things può essere portata a casa a 19,20 Euro, per un risparmio di 6,53 Euro rispetto ai 25,73 Euro di listino.

Dal fronte italiano, l'LP di "E' Sempre Bello" di Coez può essere acquistato a 15,29 Euro, mentre Museica di Caparezza passa a 17,99 Euro.

Amazon continua a puntare sulle esclusive: Jova Beach Party di Jovanotti, nell'edizione con il vinile colorato è disponibile a 20,99 euro rispetto ai 26,36 Euro di listino. Tra le limited edition citiamo anche "Peace & Love" di Charlie Charles, a 9,99 Euro.

Nell'apposita pagina è possibile filtrare le offerte in base al genere e scoprire anche le edizioni esclusive ed in edizione limitata, un vero e proprio paradiso per gli appassionati.