Amazon, vittoria per i dipendenti americani: aumentato il salario minimo a 15 Dollari

Vittoria per i dipendenti americani di Amazon. La società di Jeff Bezos ha infatti annunciato di aver deliberato l'aumento del salario minimo a 15 Dollari l'ora. La nuova direttiva entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di Novembre, proprio a ridosso della stagione natalizia che lo scorso anno fu caratterizzata da polemiche e scioperi.

Del nuovo salario minimo beneficeranno oltre 250.000 dipendenti di Amazon, tra cui impiegati part-timer e temporanei, nonchè altri 100.000 dipendenti stagionali. Coloro che invece avevano già uno stipendio di 15 Dollari all'ora, subiranno un altro aumento sullo stipendio.

Amazon, nella dichiarazione rilasciata per annunciare questa importante novità, sostiene che l'aumento degli stipendi minimi orari avrà effetto positivo sulla strategia a lungo termine.

Per la società di Jeff Bezos potrebbe quindi chiudersi un capitolo spiacevole che l'ha vista spesso oggetto di critiche da parte di politici americani come il candidato alla Casa Bianca Bernie Sanders che aveva accusato il fondatore di avarizia, dal momento che è l'uomo più ricco del mondo.

"Abbiamo ascoltato i nostri critici, abbiamo riflettuto molto su quello che volevamo fare ed abbiamo preso una decisione" ha affermato Bezos in una nota. "Siamo entusiasti di questo cambiamento ed incoraggiamo i nostri concorrenti e le altre grandi aziende a fare lo stesso".

Anche Target ha annunciato di voler portare il salario minimo a 15 Dollari entro il 2020, mentre Walmart lo scorso mese di Gennaio l'ha aumentato a 11 Dollari.

Amazon ha anche affermato che inizierà a sostenere il disegno di legge per l'aumento del salario minimo federale. La compagnia ritoccherà verso l'alto i salari minimi per i dipendenti britannici a 13,61 Dollari per coloro che lavorano a Londra e 12,31 Dollari nel resto dell'isola.