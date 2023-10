Amazon vs. Starlink: i primi satelliti Kuiper stanno per essere lanciati in orbita

Il progetto per la connettività internet satellitare di Amazon, chiamato Project Kuiper, è ormai al via. Dopo anni di test, infatti, i primi satelliti di Amazon Kuiper verranno messi in orbita nelle prossime ore, a partire dal 6 ottobre. A riportarlo è la stessa Amazon, che ha diffuso diverse nuove informazioni su Kuiper.

Un comunicato stampa di Amazon, infatti, spiega che l'azienda si sta preparando al lancio di KuiperSat-1 e KuiperSat-2, i primi due satelliti della flotta di Project Kuiper. La compagnia chiama la missione del 6 ottobre "Protoflight", considerandola dunque un vero e proprio test. Nonostante ciò, sembra che le possibilità di successo del lancio siano piuttosto elevate, e che finalmente Kuiper arriverà nella Low-Earth Orbit per la prima volta.

Per chi non lo sapesse, Project Kuiper è la risposta di Amazon a Starlink e SpaceX. Al momento, il colosso dell'ecommerce (e non solo) ha in programma di lanciare almeno 3.200 satelliti nel corso dei prossimi sei anni, creando una "costellazione" celeste capace di garantire la connettività ad internet fino alle regioni più remote del pianeta. Un obiettivo certamente ambizioso, che dovrà anche fare i conti con il sovraffollamento della Low-Earth Orbit, che al momento rappresenta il principale scoglio per tutte le aziende che desiderano lanciare i propri satelliti in orbita.

KuiperSat-1 e 2, comunque, serviranno ad Amazon per "prendere le misure" per i suoi prossimi lanci. Essi, infatti, permetteranno alla compagnia di condurre test e raccogliere dati in tempo reale e nel mondo esterno, dopo aver effettuato numerose simulazioni in laboratorio. Al contempo, il team di terra di Kuiper verificherà l'andamento del network internet dei due satelliti, assicurandosi che la sua potenza e il suo segnale raggiungano gli standard imposti dal colosso di Seattle.

Dopo KuiperSat-1 e 2, se il lancio dovesse andare bene, Amazon inizierà la produzione dei satelliti Kuiper su larga scala. Quest'ultima dovrebbe partire nella prima metà del 2024, mentre per la seconda metà del prossimo anno dovrebbero essere avviati i test beta per gli utenti business del servizio di connettività satellitare della compagnia.