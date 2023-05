Amazon vuole creare un ChatGPT per lo shopping: lo suggerisce un annuncio di lavoro

A quanto pare, anche Amazon è pronta a saltare a bordo del carrozzone dell’IA generativa. A suggerirlo è un annuncio di lavoro relativo ad un nuovo progetto che comporterà una “trasformazione della ricerca” profonda.

Nell’annuncio, raggiungibile attraverso Web Archive in quanto rimosso da Amazon ma comunque scovato da Bloomberg, si legge che “stiamo reinventando Amazon Search con un’esperienza di conversazione interattiva che ti aiuta a trovare risposte alle domande sui prodotti, eseguire confronti tra prodotti, ricevere suggerimenti personalizzati sui prodotti, e molto altro ancora, per trovare facilmente il prodotto perfetto per le tue esigenze”.

Sostanzialmente, quindi, l’obiettivo di Amazon è creare un’esperienza di shopping basata su un chatbot simile a ChatGPT, il quale permetterà agli utenti di effettuare acquisti in maniera conversazionale.

Nell’annuncio di lavoro viene evidenziato anche che l’azienda è desiderosa di procedere con il lancio del progetto il prima possibile, ed ha bisogno di qualcuno “che ci aiuti a realizzare e fornire immediatamente questa visione ai nostri clienti”.

Per il posto di lavoro in questione la retribuzione varia da 136mila a 260mila Dollari all’anno, a seconda della posizione scelta. Amazon la descrive come la “prima iniziativa basata sull’intelligenza artificiale per riprogettare e reinventare il modo in cui effettuiamo ricerche attraverso l’uso di tecniche di deep learning di nuova generazione su scala estremamente ampia”.

Di recente, intanto, è emersa la notizia che Alexa avrà un’IA simile a ChatGPT.