Amazon vuole dominare il mercato musicale, ecco il piano di Jeff Bezos

A pochi giorni dal lancio della nuova piattaforma di streaming gratuita che consente di accedere gratuitamente al catalogo Amazon dai dispositivi Alexa, sul web è emerso un nuovo rapporto secondo cui il colosso di Jeff Bezos starebbe per dare un altro assalto al mercato dello streaming musicale.

Secondo quanto affermato da varie testate specializzate, Amazon starebbe progettando un nuovo servizio musicale da lanciare entro fine anno al prezzo di 15 Dollari al mese.

Il costo è ovviamente più elevato rispetto a Spotify ed Apple Music, ma l'obiettivo della compagnia di Seattle è metterlo in diretta competizione con Tidal, offrendo lo streaming ad alta definizione.

Il Music Business Worldwide riferisce che Amazon avrebbe già stretto alcuni accordi di licenza con le major del settore discografico, e starebbe trattando anche con altre etichette.

Il servizio dovrebbe essere caratterizzato da "un bit rate migliore, superiore anche rispetto alla qualità dei CD". Secondo una fonte vicina ai piani, Amazon sarebbe attualmente al lavoro su questi piani, e starebbe effettuando le valutazioni del caso.

TIDAL attualmente è l'unica piattaforma in grado di offrire lo streaming musicale ad alta qualità, in quanto offre un piano di abbonamento Hi-Fi con audio in formato lossless a 19,99 Dollari, a cui si aggiunge una selezione di tracce in qualità "Master" che offrono una riproduzione a bitrate superiore a quello del CD.

Amazon intende diventare il marchio dominante anche in questo settore, e con il lancio della nuova opzione di andrebbe a coprire tutte le fasce: lo streaming musicale gratuito tramite Prime, un catalogo pari ad Apple Music e Spotify con Music Unlimited ed un servizio ad alta definizione. A cui si aggiunge la possibilità di acquistare anche vinili, CD e musicassette.

Una copertura completa, a 360°, che potrebbe aprire nuovi scenari in un mercato attualmente dominato dallo streaming.