Amazon vuole lanciare un notiziario ultra-locale che c'entra con i device Ring

Amazon cerca un giornalista con 5 anni di esperienza, il motivo? Vuole lanciare un servizio di notizie locali, soprattutto coprendo gli episodi di micro-criminalità, attraverso la sua rete di device Ring — i suoi citofoni e le sue camere per la sicurezza.

La Stampa descrive quello che sarà il nuovo prodotto come un connubio tra un notiziario vero e proprio —il quotidiano riporta che tra i requisiti è richiesta capacità di story telling e conoscenza dei social— e i rapporti degli istituti di vigilanza privati.

Per il momento è ancora tutto molto fumoso, se non un po' assurdo: che ci azzeccano i device per la videosorveglianza o i citofoni di Amazon con le notizie? Ma forse già adesso riusciamo a lanciare qualche tesi. Ad esempio potrebbe essere che il servizio di notizie attingerà a piene mani dalle riprese effettuate dai proprietari dei device Ring. L'azienda spera in una diffusione capillare dei device, il che garantirebbe su base quasi quotidiana una vasta mole di riprese di tentate effrazioni o altre crimini.

E poi c'è l'app Neighborhood, che fornisce notifiche sulle segnalazioni compiute dagli abitanti di una certa comunità, in una sorta di chat partecipativa per i proprietari di device Ring, dove i residenti possono proteggersi a vicenda. Le notizie, seguite da un gruppo di giornalisti navigati, potrebbero essere il tassello che manca all'app per fornire ai suoi utenti il servizio di vigilanza definitivo.

Amazon ha acquisito l'azienda Ring all'inizio dell'anno scorso stringendo un accordo da 1 miliardo di dollari.