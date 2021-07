Amazon si lancia nel mondo crypto e blockchain: in arrivo pagamenti con criptovalute?

Dopo essersi mossa con Project Kuiper “chiedendo aiuto” a Facebook, o meglio a un team di ormai ex-dipendenti, Amazon sembrerebbe essere intenzionata a lavorare più assiduamente nel settore criptovalute e blockchain. Proprio sul sito ufficiale del colosso dell’e-commerce, infatti, è apparso un nuovo annuncio di lavoro.

Come potete leggere tramite la pagina dedicata, linkata in calce all’articolo, la posizione di “Digital Currency and Blockchain Product Lead” richiederà al candidato interessato di avere lavorato per 10 o più anni nella gestione di prodotti o programmi o nello sviluppo di business, ma servirà anche soprattutto una conoscenza profonda dell’ecosistema crypto e delle tecnologie legate al settore.

Nello specifico, però, il dettaglio che ci interessa per comprendere i motivi dietro questa mossa da parte della società di Seattle riguarda il team in cui rientrerà questa posizione. Stando alla descrizione del lavoro, si tratterà dello sviluppo di una strategia di mercato all’interno della divisione “Amazon Payment Acceptance & Experience”, ovvero quella parte del colosso di Andy Jassy che si occupa di come i consumatori effettuano i pagamenti sul portale di e-commerce.

Possiamo dedurre, quindi, che Amazon in futuro potrebbe iniziare ad accettare le criptovalute come metodo di pagamento. Non sono da escludere anche altre novità in arrivo, dunque non ci resta che tenere gli occhi aperti per capire cosa Amazon avrà in serbo per i clienti, magari introducendo anche novità specifiche su Amazon Web Services.

