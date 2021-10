Amazon vuole modernizzare i frigoriferi: in futuro faranno la spesa per noi?

Un nuovo rapporto pubblicato dall'Insider afferma che Amazon starebbe al lavoro su un frigorifero intelligente attualmente noto come "Project Pulse" che sarebbe in grado di tenere traccia dell'inventario e delle abitudini d'acquisto per effettuare autonomamente la spesa.

Il frigorifero, secondo l'Insider, potrebbe anche tenere traccia della data di scadenza dei vari prodotti, ma anche suggerire ricette basate su ciò che c'è all'interno e soprattutto, dovrebbe offrire un sistema semplice ed immediato per ordinare cibo da Amazon Fresh o Whole Fods.

Project Pulse sarebbe in sviluppo da parte dello stesso team che si occupa dei negozi Amazon Go, e mira a modernizzare un elettrodomestico che negli ultimi tempi ha abbracciato le nuove tecnologie grazie ai pannelli touch ed altre funzionalità intelligenti.

Allo stato attuale però non è chiaro se e quando vedrà la luce: trattandosi di un progetto piuttosto complesso, infatti, è lecito attendersi un lancio solo nel giro dei prossimi anni. Amazon comunque ha puntato massicciamente sulla smart home anche grazie ad Alexa, che è arrivata ovunque in cucina, anche nei forni a microonde che possono essere programmati per riscaldare un pasto o cuocerlo.

Ovviamente, è anche lecito attendersi un'integrazione con Alexa in questi frigoriferi. Nessuna indicazione sul possibile prezzo, segno che il progetto è quanto mai nelle fasi embrionali.