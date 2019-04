Amazon vuole offrire la spedizione gratuita di un giorno ai clienti Prime

Nel corso dell'annuncio dei risultati finanziari del Q1 2019, Amazon ha rivelato che sta lavorando per offrire la spedizione gratuita di un giorno come opzione predefinita a tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime, che oggi possono godere della consegna in due giorni.

"Al momento stiamo lavorando all'evoluzione delle spedizioni Prime da due ad un giorno" ha affermato il direttore finanziario Brian Olsavsky nel corso della conference call tenuta per annunciare la relazione trimestrale.

Il nuovo metodo di spedizione gratuito di un giorno quindi dovrebbe essere diverso rispetto ad oggi: gli utenti Prime infatti possono godere della consegna in 48 ore in maniera gratuita, mentre quella in 24 richiede almeno 35 Dollari di articoli. Il dirigente ha voluto sottolineare che la modifica su cui sta lavorando il gigante di Seattle non comporterà alcun sovrapprezzo per i consumatori, e sarà inclusa nell'abbonamento Prime che in Italia ha un costo si 36 Euro all'anno.

Olsavsky ha affermato che "stiamo già iniziando questo percorso. abbiamo già ampliato il numero di codici postali idonei per la spedizione in un giorno", ma comunque ha osservato che "ci vorrà molto tempo prima di poterla offrire a tutti". Amazon ha anche lavorato per migliorare la logistica di spedizione nel primo trimestre, ed almeno negli States si appoggerà al servizio postale (oggetto di critiche da parte di Donald Trump) ed altri partner per offrire la consegna in un giorno.

I piani come sempre partiranno dal Nord America, ma è prevista l'espansione a livello globale.