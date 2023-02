Amazon vuole puntare sui negozi fisici nel 2023: l'annuncio del CEO Andy Jassy

Nonostante il calo dei guadagni di Amazon registrato nel Q4 2022, il gigante degli e-commerce non sembra avere alcuna intenzione di frenare con gli investimenti. Il CEO, Andy Jassy, ha promesso che nel 2023 la società raddoppierà la spesa nei negozi fisici.

In un’intervista rilasciata al Financial Times, il successore di Jeff Bezos ha affermato che Amazon è pronta a “fare le cose in grande” per puntare sui negozi fisici, a cinque anni dall’acquisizione di Whole Foods per la cifra record di 13,7 miliardi di Dollari. Nonostante tale investimento, però, negli Stati Uniti Amazon continua ad essere quasi estranea al mercato dei generi alimentari che fattura 1,6 trilioni di Dollari.

Il CEO si è detto tranquillo anche sulle chiusure ed il congelamento delle riaperture di alcuni punti vendita Amazon Fresh. “Molti di questi hanno aperto proprio nel cuore della pandemia. Quindi non abbiamo avuto molta normalità. Stiamo sperimentando con i prodotti, i formati di pagamento, l’assortimento e le fasce di prezzo. Sono incoraggiato dal fatto che ne abbiamo diversi che penso siano promettenti” ha affermato l’amministratore delegato, riferendosi all’aumento del 10% degli utili trimestrali della divisione in cui confluiscono i negozi fisici, sebbene rappresentino solo il 3,4% del bilancio totale.

“Siamo ancora nelle fasi iniziali”, ha detto Jassy. “Nel 2023 vogliamo puntare molto sui negozi fisici. La nostra storia è costellata da esperimenti, anche veloci. Quando troviamo qualcosa che ci piace, puntiamo forte su di essa ed è proprio quello che vogliamo fare”.

Non è chiaro però se Amazon voglia raddoppiare anche gli sforzi sui negozi fisici Amazon Go o meno. Ma il manifesto per questo 2023 sembra piuttosto chiaro.